В мире

В Йемене взорван газопровод

26 июня23:18

Неизвестные боевики взорвали газопровод в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщает РИА «Новости».

В результате взрыва произошел сильный пожар. Местные власти пытаются взять ситуацию под контроль. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

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ТЕГИ:Йемен