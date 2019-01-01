В мире
В результате взрыва произошел сильный пожар. Местные власти пытаются взять ситуацию под контроль. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
В Йемене взорван газопровод
26 июня23:18
Неизвестные боевики взорвали газопровод в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщает РИА «Новости».
В результате взрыва произошел сильный пожар. Местные власти пытаются взять ситуацию под контроль. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
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ТЕГИ:Йемен