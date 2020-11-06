В Грузии возбудили дело о подготовке госпереворота перед выборами

Служба госбезопасности Грузии объявила об открытии уголовного дела по факту подготовки к свержению власти перед выборами в парламент, которые прошли 31 октября. Как пояснили в СГБ, решение принято на основе полученной оперативной информации, согласно которой, некие лица, в случае неудачного для них исхода голосования, намеревались организовать государственный переворот силовым путём.

Согласно сведениям ведомства, для решения поставленной задачи, инициаторы подготовки переворота сформировали мобильные группы из бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В рамках дела проводились различные следственные действия, опрашивались свидетели, в том числе бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе - исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, отмечается в сообщении.

Кобахидзе накануне посетил СГБ, чтобы дать пояснения по своему ранее озвученному заявлению о подготовке государственного переворота. Он утверждал, что к провокациям готовится оппозиционная партия «Единое национальное движение», готовая задействовать на выборах «революционный сценарий». Кобахидзе сообщил, что обо всем проинформировал Службу госбезопасности, в том числе, представил список людей, которые значились в деструктивном сценарии.

Автором такого «революционного сценария» Кобахидзе назвал экс-президента Грузии, основателя и лидера «Национального движения» Михаила Саакашвили.

