В Грузии рассказали, когда закончится конфликт на Украине

По его словам, тогда произойдет перезагрузка отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

«Главный фактор — это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — указал премьер-министр.

Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов.

Также в Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

