В Грузии рассказали, когда закончится конфликт на Украине
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телекомпании «Имеди», что конфликт вокруг Украины завершится в 2025 году.
По его словам, тогда произойдет перезагрузка отношений между Тбилиси и Вашингтоном.
«Главный фактор — это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — указал премьер-министр.
Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов.
Также в Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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