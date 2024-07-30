В Грузии рассказали, когда закончится конфликт на Украине

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телекомпании «Имеди», что конфликт вокруг Украины завершится в 2025 году.

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию

По его словам, тогда произойдет перезагрузка отношений между Тбилиси и Вашингтоном.

«Главный фактор — это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — указал премьер-министр.

Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов.

Также в Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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