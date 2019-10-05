В Грузии произошло землетрясение
5 октября 201900:23
В восточной части Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии подземные толчки произошли вечером в пятницу около 20 вечера (мск).
Очаг толчков находился в 22 км к северо-западу от города Кварели, около села Лапанкури, и залегал на глубине 17 км.
На данный момент сведений о пострадавших нет. Также не сообщается о возможных разрушениях.
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