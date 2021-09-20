В Греции в такси будут пускать только привитых пассажиров
Власти Греции ужесточили ограничение введённые из-за коронавируса, а уже действующие меры продлили по 27 сентября, сообщает РИА Новости.
В частности, с 20 сентября пассажирам такси или специального трансфера для поездки между регионами страны потребуется сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦРтест.
Справка о перенесённой болезни или сертификат о прививке также потребуются при посещении развлекательных заведений, музеев и расположенных в закрытых помещениях кафе и ресторанов, за исключением баров при гостиницах и экскурсиях на открытом воздухе.
Кроме того, в Греции сохранился масочный режим.
Ранее в Эстонии признали все вакцины против коронавируса, в том числе незарегистрированные в Евросоюзе, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Польшу приговорили к ежедневному штрафу в полмиллиона евро
- Стали известны итоги онлайн-голосования по Москве
- Станция метро «Пролетарская» в Москве заработала после задымления
- В Греции в такси будут пускать только привитых пассажиров
- Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы
- СМИ: саммит в Нормандском формате вряд ли состоится в ближайшем будущем
- Кабмин выделит 500 млн рублей Крыму на восстановление после паводков
- Самолет МЧС с московскими медиками приземлился в Перми
- В Москве объяснили проигрыш одномандатников на последнем проценте
- На Украине стартовали совместные с США военные учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru