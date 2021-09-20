В Греции в такси будут пускать только привитых пассажиров

Власти Греции ужесточили ограничение введённые из-за коронавируса, а уже действующие меры продлили по 27 сентября, сообщает РИА Новости.

В частности, с 20 сентября пассажирам такси или специального трансфера для поездки между регионами страны потребуется сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦРтест.

Справка о перенесённой болезни или сертификат о прививке также потребуются при посещении развлекательных заведений, музеев и расположенных в закрытых помещениях кафе и ресторанов, за исключением баров при гостиницах и экскурсиях на открытом воздухе.

Кроме того, в Греции сохранился масочный режим.

Ранее в Эстонии признали все вакцины против коронавируса, в том числе незарегистрированные в Евросоюзе, сообщают «Невские новости».

