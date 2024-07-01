В Греции пилот истребителя Mirage 2000‑5 катапультировался после посадки
В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после приземления, сообщили в главном штабе военно-воздушных сил страны.
Пилот не пострадал. Инцидент произошел в 13:46 мск на авиабазе Танагра в 114-м истребительном авиакрыле.
Пилота доставили в главный госпиталь ВВС для медицинского обследования. Причины катапультирования не разглашаются; обычно эта мера принимается в аварийных ситуациях.
Согласно открытым источникам, на вооружении Греции находятся 24 многоцелевых истребителя Mirage 2000-5 Mk2 четвертого поколения французского производства, передает «Радиоточка НСН».
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