В Госдуме прокомментировали дипломатический скандал в Болгарии
Недружественная информационная политика, которая развязывается против России в Восточной Европе, привела к объявлению двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов персонами нон грата. Как пишут «Известия», об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. При этом, он выразил уверенность в том, что «в ближайшее время недоразумение будет снято», поскольку у России с Болгарией, в целом, неплохой уровень двусторонних связей.
Ранее НСН писала, что Болгария может выслать двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом заявила глава болгарского МИД Екатерина Захарьева. Она уточнила, что письма о подозрениях в шпионской деятельности получены от прокуратуры. Как уточняется, в МИДе Болгарии не предоставили доказательств причастности россиян к деятельности, несовместимой с их статусом.
Между тем, Валентина Матвиенко заявила, что список лиц, которым запрещено иметь двойное гражданство, должен быть расширен. По мнению спикера Совета Федераций, иметь его необходимо запретить дипломатам. Матвиенко подчеркнула, что, в противном случае, это «может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки».
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что запрет на иностранное гражданство или вид на жительство должен быть введен для лиц, занимающих ключевые государственные должности. Соответствующие поправки Путин предложил внести в Конституцию страны.
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