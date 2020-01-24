В Госдуме прокомментировали дипломатический скандал в Болгарии

Недружественная информационная политика, которая развязывается против России в Восточной Европе, привела к объявлению двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов персонами нон грата. Как пишут «Известия», об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. При этом, он выразил уверенность в том, что «в ближайшее время недоразумение будет снято», поскольку у России с Болгарией, в целом, неплохой уровень двусторонних связей.

Ранее НСН писала, что Болгария может выслать двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом заявила глава болгарского МИД Екатерина Захарьева. Она уточнила, что письма о подозрениях в шпионской деятельности получены от прокуратуры. Как уточняется, в МИДе Болгарии не предоставили доказательств причастности россиян к деятельности, несовместимой с их статусом.