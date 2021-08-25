В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса

Государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса на фоне нехватка продовольствия в стране. Об этом сообщает NKNews.

Отмечается, что главные герои мультфильма – две подруги, одна из которых имеет лишний вес, а другая следует здоровым привычкам. По сюжету первая подруга впадает в пищевую кому, а подруга, придерживающаяся здорового образа жизни, пытается ее разбудить.

Ранее в Северной Корее ввели запрет на обсуждение здоровья и внешности лидера страны Ким Чен Ына, сообщает сообщает Radio Free Asia.

В начале июня ряд СМИ указал на то, что Ким Чен Ын заметно похудел. Эксперты высказывают разные предположения: от перехода лидера Северной Кореи на здоровое питание до последствий перенесенного ранее коронавируса.

Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль сообщил о намерении Северной Кореи укрепить сотрудничество с российской стороной для противостояния Соединённым Штатам, передает RT.

