В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса
Государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса на фоне нехватка продовольствия в стране. Об этом сообщает NKNews.
Отмечается, что главные герои мультфильма – две подруги, одна из которых имеет лишний вес, а другая следует здоровым привычкам. По сюжету первая подруга впадает в пищевую кому, а подруга, придерживающаяся здорового образа жизни, пытается ее разбудить.
Ранее в Северной Корее ввели запрет на обсуждение здоровья и внешности лидера страны Ким Чен Ына, сообщает сообщает Radio Free Asia.
В начале июня ряд СМИ указал на то, что Ким Чен Ын заметно похудел. Эксперты высказывают разные предположения: от перехода лидера Северной Кореи на здоровое питание до последствий перенесенного ранее коронавируса.
Ранее посол КНДР в России Син Хон Чхоль сообщил о намерении Северной Кореи укрепить сотрудничество с российской стороной для противостояния Соединённым Штатам, передает RT.
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