В Германии закрыли детский аттракцион, который напомнил о фашизме

Немецкий аттракцион был закрыт через месяц после открытия из-за схожести конструкции со свастикой – символом фашизма. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новый аттракцион «Полет орла» начал работать в парке развлечений в немецком Лёффингене в конце июля. Уже в начале августа в сети стали появляться видео и комментарии по поводу конструкции аттракциона.

По мнению многих людей, в конструкции карусели прослеживается фашистская символика. В настоящее время оператор аттракциона разрабатывает изменение внешнего вида конструкции.



