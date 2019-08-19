В Германии закрыли детский аттракцион, который напомнил о фашизме
19 августа21:58
Немецкий аттракцион был закрыт через месяц после открытия из-за схожести конструкции со свастикой – символом фашизма. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что новый аттракцион «Полет орла» начал работать в парке развлечений в немецком Лёффингене в конце июля. Уже в начале августа в сети стали появляться видео и комментарии по поводу конструкции аттракциона.
По мнению многих людей, в конструкции карусели прослеживается фашистская символика. В настоящее время оператор аттракциона разрабатывает изменение внешнего вида конструкции.
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ТЕГИ:ГерманияАттракционы
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