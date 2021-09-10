В Германии указали на незаконность присоединения Дальнего Востока к России
Россия в XIX веке забрала у Китая территории на Дальнем Востоке незаконно, считает немецкий журналист Петер Диттмар. Своим мнением автор поделился в статье для Die Welt.
Диттмар описал, как под контроль Российской Империи перешли части нынешнего Дальнего Востока, указав на якобы жестокость русских к местному населению. Как отметил журналист, Пекин не забыл этот эпизод своей истории.
Диттмар напомнил, что большевики, придя к власти в 1917 году, несмотря на данные ранее обещания не стали возвращать Китаю «отобранные» территории, пишет Ura.ru.
«Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий», — утверждает журналист.
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