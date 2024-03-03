Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией
Перехваченный разговор офицеров германской армии свидетельствует о подготовке ФРГ к войне с Россией, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики - злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», - написал политик в своем Telegram-канале.
Он допустил, что политическое руководство Германии не в курсе планов военных. При этом Медведев напомнил, что в истории были случаи, когда армейская верхушка подталкивала глав государств к вооруженным конфликтам.
Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают поставки ракет Taurus Украине и их использование для удара по Крымскому мосту. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru