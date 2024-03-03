Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией

«Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики - злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», - написал политик в своем Telegram-канале.

Он допустил, что политическое руководство Германии не в курсе планов военных. При этом Медведев напомнил, что в истории были случаи, когда армейская верхушка подталкивала глав государств к вооруженным конфликтам.

Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают поставки ракет Taurus Украине и их использование для удара по Крымскому мосту. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки, передает «Радиоточка НСН».

