В Германии расследуют незаконную продажу российской недвижимости

Генеральная прокуратура Берлина направила в земельный суд обвинительное заключение в отношении 59-летней женщины, подозреваемой в незаконной продаже российской недвижимости в 2021-2022 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемая с сентября 2021 года по февраль 2022 года продавала недвижимость в берлинском районе Лихтенберг, используя поддельные доверенности, якобы выданные от имени Российской Федерации. Ей вменяют пять эпизодов подделки документов группой лиц, три случая подготовки и два случая совершения особо крупного мошенничества.

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Личность обвиняемой официально не раскрывается, однако издание Spiegel сообщает, что она представилась как «Олена» и выдавала себя за сотрудницу ФСБ. По версии следствия, женщина действовала совместно с другим подозреваемым, который уже несколько лет находится под следствием.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что по этому делу привлекался берлинский стоматолог, который в 2021-2022 годах продал по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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