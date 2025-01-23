В Германии расследуют незаконную продажу российской недвижимости

Генеральная прокуратура Берлина направила в земельный суд обвинительное заключение в отношении 59-летней женщины, подозреваемой в незаконной продаже российской недвижимости в 2021-2022 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемая с сентября 2021 года по февраль 2022 года продавала недвижимость в берлинском районе Лихтенберг, используя поддельные доверенности, якобы выданные от имени Российской Федерации. Ей вменяют пять эпизодов подделки документов группой лиц, три случая подготовки и два случая совершения особо крупного мошенничества.