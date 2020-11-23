В Германии неизвестный устроил стрельбу
23 ноября 202012:42
Неизвестный открыл беспорядочный огонь в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна, передает «Интерфакс».
Когда на место прибыли полицейские, он стал стрелять и по ним, ранив сотрудника правоохранительных органов. Ответным огнем его убили.
Других пострадавших нет, личность преступника и его мотивы не раскрываются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Зеленский заявил об отрицательном тесте на коронавирус
- Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на сверхдоходы
- Норвежское генконсульство закрылось в Мурманске
- В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье
- Песков уточнил, когда Путин поздравит Байдена
23 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru