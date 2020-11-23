В Германии неизвестный устроил стрельбу

Неизвестный открыл беспорядочный огонь в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна, передает «Интерфакс».

Когда на место прибыли полицейские, он стал стрелять и по ним, ранив сотрудника правоохранительных органов. Ответным огнем его убили.

Других пострадавших нет, личность преступника и его мотивы не раскрываются.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПроисшествияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры