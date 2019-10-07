В Германии грузовик протаранил несколько машин, есть пострадавшие
7 октября 201923:29
В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
В результате инцидента пострадали около 10 человек, в частности, один человек находится в тяжелом состоянии.
Полиция задержала виновника произошедшего, ведется выяснение обстоятельств.
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