В Германии грузовик протаранил несколько машин, есть пострадавшие

В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В результате инцидента пострадали около 10 человек, в частности, один человек находится в тяжелом состоянии.

Полиция задержала виновника произошедшего, ведется выяснение обстоятельств.



