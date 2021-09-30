В Генштабе США признали поражение американской армии в Афганистане

Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на выполнение стоявших перед военными задач. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли в ходе слушаний в Сенате.

«Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», — цитирует генерала «Интерфакс».

Милли подчеркнул, что США не смогли справиться с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), которое активизировалось после вывода американского контингента и захватило власть в Афганистане, отмечает РИА ФАН.

Вывод американских войск с территории Афганистана завершился в июле, напоминает Ura.ru. После талибы взяли под контроль республику, объявив о завершении войны.

