В ФРГ объяснили, от чего зависит завершение «Северного потока - 2»
Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что вопрос достройки «Северного потока - 2» не связан с отсутствием соглашений, сообщает ТАСС.
Обращаясь к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи» он отметил, что имеются все соглашения со стороны регуляторов.
«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», - резюмировал Альтмайер.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток - 2» в германских водах, сообщает RT.
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