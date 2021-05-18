В ФРГ объяснили, от чего зависит завершение «Северного потока - 2»

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что вопрос достройки «Северного потока - 2» не связан с отсутствием соглашений, сообщает ТАСС.

Обращаясь к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи» он отметил, что имеются все соглашения со стороны регуляторов.

«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», - резюмировал Альтмайер.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток - 2» в германских водах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияФРГ
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