В Финляндии заявили, что страна не планирует открывать границу с РФ
24 февраля 202505:02
Финляндия не намерена открывать границу с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минобороны Антти Хяккянена.
По его словам, это связано с возможной угрозой наплыва беженцев. «Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», – заявил министр.
Хяккянен призвал ужесточить контроль за безопасностью границ.
Ранее стало известно, что Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru