В Финляндии заявили, что страна не планирует открывать границу с РФ

Финляндия не намерена открывать границу с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минобороны Антти Хяккянена.

По его словам, это связано с возможной угрозой наплыва беженцев. «Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», – заявил министр.

Хяккянен призвал ужесточить контроль за безопасностью границ.

Ранее стало известно, что Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

