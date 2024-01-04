В Финляндии второй раз за день был побит температурный рекорд зимы
Температурный рекорд зимы 2024 года в Финляндии пал второй раз за день, сообщает финский метеорологический институт.
В сообщении говорится, что в лапландском аэропорту Энонтекиё термометры зафиксировали понижение температуры до минус 42,5 градуса.
«Это является самой низкой температурой этой зимой», – отметили финские синоптики, указав, что предыдущий рекорд в минус 42,1 градуса также был зафиксирован 4 января.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в московском регионе с 3 по 12 января будет на 12-14 градусов ниже нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru