В Финляндии второй раз за день был побит температурный рекорд зимы

В сообщении говорится, что в лапландском аэропорту Энонтекиё термометры зафиксировали понижение температуры до минус 42,5 градуса.

«Это является самой низкой температурой этой зимой», – отметили финские синоптики, указав, что предыдущий рекорд в минус 42,1 градуса также был зафиксирован 4 января.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в московском регионе с 3 по 12 января будет на 12-14 градусов ниже нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

