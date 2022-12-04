В Финляндии рассказали, почему подали заявку на вступление в НАТО

Главная причина стремления Финляндии вступить в Североатлантический альянс – ядерные угрозы со стороны России после начала специальной военной операции, сообщает Kyodo со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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По его словам, с началом спецоперации «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». По этой причине Финляндии, как заявил дипломат, пришлось задуматься о том, «как реагировать» и «где получить поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.

Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России наращивания войск на северном направлении и планирования ударов по их территории. Протяженность российской границы с сопредельными странами-членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

