В Финляндии обеспокоились «трехголовым монстром» из России
Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту, оформленную в стиле древнерусской ладьи, за «трехголового монстра».
Как пишет местная газета Ilta-Sanomat, инцидент произошел 9 июня в Финском заливе, когда пограничники получили сигнал о неопознанном судне. Для проверки был отправлен патрульный катер, который обнаружил в тумане странный объект, названный пограничниками «трехголовым монстром», отмечает Газета.ру.
Выяснилось, что яхта из России с экипажем из семи человек направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегии, пишет «Свободная пресса».
Как отметил один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен, традиционный выезд на опознание приближающегося к границе судна в этот раз оказался «более забавным», передает РЕН ТВ.
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