В Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских

Финские полицейские начали первую за почти 50 лет забастовку на территории области Уусимаа на юге Финляндии. Об этом сообщает Yle.

По данным вещателя, акция протеста связана с застопорившимися переговорами по вопросу зарплаты, которые касаются почти 80 тысяч полицейских. В последний раз полиция Финляндии проводила забастовку в 1976 году.

Акция продлится двое суток. В отделениях полиции в Уусимаа прекратили прием заявлений о правонарушениях, предоставлении убежища, временной защите и отменяют записи посетителей.

Как сообщает Yle, в забастовке также участвуют тюрьмы городов Хямеенлинна и Вантаа.

Ранее в британском Бирмингеме начались забастовки мусорщиков, они выступают против изменений условий труда, напоминает RT.

