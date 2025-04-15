В Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских
Финские полицейские начали первую за почти 50 лет забастовку на территории области Уусимаа на юге Финляндии. Об этом сообщает Yle.
По данным вещателя, акция протеста связана с застопорившимися переговорами по вопросу зарплаты, которые касаются почти 80 тысяч полицейских. В последний раз полиция Финляндии проводила забастовку в 1976 году.
Акция продлится двое суток. В отделениях полиции в Уусимаа прекратили прием заявлений о правонарушениях, предоставлении убежища, временной защите и отменяют записи посетителей.
Как сообщает Yle, в забастовке также участвуют тюрьмы городов Хямеенлинна и Вантаа.
Ранее в британском Бирмингеме начались забастовки мусорщиков, они выступают против изменений условий труда, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru