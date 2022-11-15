В Евросоюзе анонсировали появление сил быстрого реагирования в 2023 году
Силы быстрого реагирования Евросоюза должны быть готовы к развертыванию в 2023 году. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности Жозеп Боррель.
«В следующем году силы быстрого развертывания будут готовы. Это то, о чем говорится в "Стратегическом компасе", и это то, что должно произойти», — цитирует дипломата РИА Новости.
Согласно общеевропейской стратегии в области обороны «Стратегический компас», силы быстрого реагирования будут состоять из пятитысячного корпуса.
Кроме того, в рамках оборонной стратегии европейские страны должны будут проводить регулярные совместные морские и сухопутные учения, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии. При этом в Брюсселе отмечали, что речи о создании единой европейской армии не идет.
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