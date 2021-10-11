В Европе принята стратегия по борьбе с антисемитизмом
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни. В организации надеются на сотрудничество с лидерами ЕС по ее успешной реализации.
Речь в документе идет о предотвращении всех форм антисемитизма и борьбе с ними, защите и развитии еврейской жизни в ЕС, а также исследовательской деятельности и сохранении памяти о Холокосте. Отмечается, что стратегия позволит ЕС возглавить глобальную борьбу с антисемитизмом.
«Этот беспрецедентный и жизненно важный документ послужит дорожной картой для существенного снижения уровня антисемитизма в Европе и за её пределами», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор, выразив готовность к содействию в реализации стратегии.
Стратегия рассчитана на реализацию до 2030 года. Она предполагает увеличение финансирования и оперативной поддержке по охране синагог и еврейских общинных зданий, дополнительную подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов по вопросу антисемитизма. Планируется также открыть новый европейский центр исследования современного антисемитизма, еврейской жизни и культуры.
Кроме того, по данным ЕЕК, все страны-члены ЕС должны принять определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте.
Европейский еврейский конгресс учрежден в 1986 году, это единственным представительский орган еврейских общин всей Европы. Он работает с правительствами и институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК находится в Брюсселе.
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