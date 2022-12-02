В Европе хотят лишать свободы за обход санкций

Еврокомиссия предложили наказывать лишением свободы на пять лет физических лиц за обход санкций. Также будет накладываться штраф в размере 5 процентов от годового оборота компании, сообщает РИА Новости.

«Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы», - говорится в заявлении ЕК.

28 ноября ЕК утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Пока на уровне всего Евросоюза преступлениями являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег и другое.



