В Эстонии могут признать однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии направило на согласование законопроект, который разрешит в стране однополые браки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Разработанные поправки направлены на изменения в том числе на закон о семье. На сегодняшний день в Эстонии можно заключать классический брак, однако в будущем это разрешат и в однополом формате.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, позволяющий официально зарегистрировать «однополое партнерство» для военнослужащих, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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