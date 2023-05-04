В Эстонии могут признать однополые браки

Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции В Белом доме заявили о непричастности США к атакам беспилотников на Кремль СМИ сообщили об отказе России и Индии от механизма расчётов в рупиях Бастрыкин поддержал идею по ограничению мест, в которых можно использовать электросамокаты Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну