В ЕС назвали опасное сходство Путина и Трампа

Как минимум в одном интересы России и Соединенных Штатов совпадают, и это касается их стремления ослабить Европейский союз, заявил вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен телеканалу CNBC.

«Такие страны, как Россия, Китай, а также Соединенные Штаты, бросили нам вызов сильнее, чем раньше. Мы впервые в истории оказались в ситуации, когда президент Соединенных Штатов и президент России, похоже, разделяют взгляд на Европу: чем слабее, тем лучше, потому что они думают, что это лучше для их собственной страны, что явно не правильно», — цитирует спецкор НСН вице-президента Еврокомиссии.

Юрки Катайнен добавил, что вызов Евросоюзу также бросает рост популярности националистического движения в Европе.

«Эти партии хотят ослабить и расколоть ЕС - и некоторые из них также очень тесно связаны с Россией, с президентом Путиным. Россия, очевидно, финансировала некоторые из этих партий, они вмешивались в наши демократические процессы, например, референдумы или общенациональные выборы, чтобы ослабить ЕС, чтобы создать раскол между людьми внутри страны», — сказал он, передает спецкор НСН.

Экс-премьер Финляндии отметил, что ситуация является «очень опасной». Между тем, по данным соцопросов, националисты могут занять до 30% мест в Европарламенте по итогам грядущих выборов.

