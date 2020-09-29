Ереван обвинил Баку в ударе по Варденису турецким беспилотником
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян утверждает, что Азербайджан нанёс удар по городу Варденис с помощью турецкого боевого беспилотного летательного аппарата. Об этом глава МИД сообщил РИА «Новости».
В результате воздушной атаки ранения получили мирные жители этого армянского города. Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что эта агрессия «получит адекватный военно-политический ответ» со стороны Армении.
Ранее в министерстве обороны республики сообщили, что целью обстрела со стороны азербайджанской армии была воинская частью дислоцированная в Варденисе. По информации оборонного ведомства, противная сторона применила тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установку «Смерч», отмечает Газета.ру.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в свою очередь проинформировали об артиллерийском обстреле с азербайджанской стороны населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерта.
По данным уполномоченного по правам человека Армении Армана Татояна, с начала боевых действий в зоне конфликта 27 сентября уже погибли четверо мирных граждан из Нагорного Карабаха. Как уточняет РИА ФАН, среди жертв - ребенок, женщина и пожилой человек.
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