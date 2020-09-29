Ереван обвинил Баку в ударе по Варденису турецким беспилотником

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян утверждает, что Азербайджан нанёс удар по городу Варденис с помощью турецкого боевого беспилотного летательного аппарата. Об этом глава МИД сообщил РИА «Новости».

В результате воздушной атаки ранения получили мирные жители этого армянского города. Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что эта агрессия «получит адекватный военно-политический ответ» со стороны Армении.

Ранее в министерстве обороны республики сообщили, что целью обстрела со стороны азербайджанской армии была воинская частью дислоцированная в Варденисе. По информации оборонного ведомства, противная сторона применила тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установку «Смерч», отмечает Газета.ру.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в свою очередь проинформировали об артиллерийском обстреле с азербайджанской стороны населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерта.

По данным уполномоченного по правам человека Армении Армана Татояна, с начала боевых действий в зоне конфликта 27 сентября уже погибли четверо мирных граждан из Нагорного Карабаха. Как уточняет РИА ФАН, среди жертв - ребенок, женщина и пожилой человек.

