В Ереване начался новый митинг за отставку Пашиняна
Несколько тысяч протестующих собрались в центре Еревана у Площади Республики, где находится дом правительства, передает ТАСС.
Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины".
Собравшиеся обвиняют Пашиняна в начале войны в Нагорном Карабахе, в том, что не остановил ее раньше и в подписании перемирия 9 ноября, которое митингующие считают капитуляцией. К месту проведения акции стягивается полиция, но они не вмешиваются в происходящее.
Сам Пашинян в отставку уходить не собирается, президент Армении Армен Саркисян ранее призвал провести досрочные выборы, а до них сформировать правительство национального согласия.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.
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