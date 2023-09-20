В Ереване начались стычки протестующих с силами правопорядка
У здания правительства Армении в центре Еревана начались столкновения протестующих и стражей порядка, сообщает «Интерфакс».
Собравшиеся демонстранты требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна на фоне происходящего в Нагорном Карабахе.
Они скандируют «Никол - предатель».
Стражи порядка начали задержания самых активных манифестантов. Протестующие в свою очередь начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов яйцами, камнями, бутылками. Несколько силовиков получили ранения. Протесты в армянской столице не стихают второй день подряд.
Ранее протестующие в Ереване начали штурм здания правительства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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