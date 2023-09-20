В Ереване начались стычки протестующих с силами правопорядка

У здания правительства Армении в центре Еревана начались столкновения протестующих и стражей порядка, сообщает «Интерфакс».

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Собравшиеся демонстранты требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна на фоне происходящего в Нагорном Карабахе.

Они скандируют «Никол - предатель».

Стражи порядка начали задержания самых активных манифестантов. Протестующие в свою очередь начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов яйцами, камнями, бутылками. Несколько силовиков получили ранения. Протесты в армянской столице не стихают второй день подряд.

Ранее протестующие в Ереване начали штурм здания правительства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Никол ПашинянНагорный КарабахЕреванАкция ПротестаАрмения

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