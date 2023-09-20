«Горький анализ»: Депутат Затулин усомнился в «политической смерти» Пашиняна
Жители Армении уже переизбирали Пашиняна после провала в карабахской войне 2020 года, отметил в эфире НСН Константин Затулин.
Нельзя говорить о том, что после начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян будет обязательно свергнут, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.
Ранее Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что «из разных мест» звучат призывы к перевороту в Армении. При этом в ходе протестов на центральных улицах Еревана митингующие требовали от Пашиняна защитить армян Карабахе и скандировали «Никол – предатель». Затулин считает, что митинги вряд ли обернутся свержением премьер-министра.
«Столько раз уже возникало впечатление, что армянский народ в силах разобраться сам, какое политическое будущее у его руководителей. Но я обращаю внимание на довольно горький анализ, который прочел 10 сентября у Егора Холмогорова (публицист – ред. НСН). Рассуждая на тему, что Пашинян будет неизбежно свергнут или уйдет, он приходит к выводу, что этого не произойдет. Потому что, как он считает, большая часть населения тяготится Карабахом и хочет найти какого-нибудь избавителя. Но избавитель должен представить все так, что «мы ни в чем не виноваты», а виновата Россия, потому что она не защитила. На этой слабости части населения Пашинян играл ни один раз. Доказательство тому то, что его переизбрали после провала в войне 2020 года», - сказал Затулин.
По его словам, «политическая смерть» Пашиняна вряд ли наступит в ближайшее время.
«Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы была политическая смерть того руководителя, который все завалил… Но нет, его переизбирают. После этого сложно говорить, что неизбежно Пашинян будет призван к ответу по ходу этих дел», - резюмировал депутат.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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