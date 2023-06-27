В Эквадоре произошло землетрясение
27 июня 202321:52
На северо-западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает институт геофизики.
Уточняется, что инцидент случился в провинции Эсмеральдас. Толчки были зафиксированы на глубине 11 километров в 17:07 по московскому времени.
О разрушениях сообщений нет, отмечает институт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru