В Эквадоре произошло землетрясение

На северо-западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает институт геофизики.


Уточняется, что инцидент случился в провинции Эсмеральдас. Толчки были зафиксированы на глубине 11 километров в 17:07 по московскому времени.

О разрушениях сообщений нет, отмечает институт.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЭквадор

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