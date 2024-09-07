В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II

Археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II во время раскопок в провинции Эль-Бухейра в Египте. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей страны.

«Египетская археологическая миссия... обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн», — заявили в ведомстве.

Кроме того, специалисты получили «многие археологические находки» и инструменты солдат. В частности, археологи нашли длинный меч из бронзы с именной табличкой фараона Рамзеса II, оружие, орудия лова, амулеты, средства личной гигиены. Также были обнаружены два блока из известняка, один из них содержит иероглифическое написание титулов фараона.

По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, находки подтверждают историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, считавшегося одним из пунктов дислокации древнеегипетской армии.

