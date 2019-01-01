В Эфиопии почтили память жертв госпереворота
В Эфиопии провели траурную церемонию в связи с недавним убийством главы генштаба эфиопской армии Сеаре Меконнена в ходе провалившегося военного переворота. Всего в результате мятежа погибли 19 человек, сообщает «Синьхуа».
22 июня в городе Бахр-Дар штата Амхара были убиты С. Меконнен, глава правительства штата Амбахью Меконнен и его советник.
Уточняется, что уже удалось арестовать 4 высокопоставленных чиновника, подозреваемых в причастности к военному перевороту. Силами безопасности правительства ситуация в штате была взята под контроль.
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