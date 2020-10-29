В Джидде неизвестный напал на охранника консульства Франции

Полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде мужчину, который попытался напасть на охранника консульства Франции. Информацию об этом в своём официальном Twitter распространила полиция провинции Мекка.

Согласно этим данным, нападавший применял острый предмет, которым легко ранил охранника. Уже установлено, что злоумышленник имеет саудовское гражданство, уточняет РЕН ТВ.

Ранее сегодня во Франции произошли два нападения. В Ницце неизвестный атаковал прихожан собора Нотр-Дам, убиты трое, нападавший задержан. Очевидцы сообщают, что он кричал «Аллах акбар», передаёт RT.

Вторая попытка нападения произошла в Авиньоне. Злоумышленник также с ножом угрожал полицейским, которые застрелили его.

В четверг, 29 октября, мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого стали размещать во Франции после убийства исламистом французского учителя за демонстрацию этих изображений.

