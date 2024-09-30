В движении «Хезболлах» заявили о продолжении работы после гибели Насруллы

Руководство ливанского движения «Хезболлах» после гибели генерального секретаря Хасана Насруллы продолжает работу. Об этом заявил заместитель генсека Наим Касем, пишет РИА Новости.

«Возмездие» Ливана или «насмешка» над Ираном? ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Насраллы

«Руководство движения продолжает функционировать полностью», — отметил Касем.

Замгенсека подчеркнул, что «Хезболлах» будет добиваться поставленных перед собой целей.

Ранее Хасан Насрулла погиб в результате израильского удара в Бейруте. Новым генсеком «Хезболлах» избрали Хашема Сафи ад-Дина, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Xinhia / Abaca / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильЛиван

Горячие новости

Все новости

партнеры