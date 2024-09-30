В движении «Хезболлах» заявили о продолжении работы после гибели Насруллы
30 сентября 202413:00
Руководство ливанского движения «Хезболлах» после гибели генерального секретаря Хасана Насруллы продолжает работу. Об этом заявил заместитель генсека Наим Касем, пишет РИА Новости.
«Руководство движения продолжает функционировать полностью», — отметил Касем.
Замгенсека подчеркнул, что «Хезболлах» будет добиваться поставленных перед собой целей.
Ранее Хасан Насрулла погиб в результате израильского удара в Бейруте. Новым генсеком «Хезболлах» избрали Хашема Сафи ад-Дина, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru