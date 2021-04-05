В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали восемь россиянок
В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
Как сообщает ТАСС, генконсульство России в Дубае направило официальный запрос в полицию города.
Ранее в соцсетях был выложен ролик с обнаженными девушками, которые позировали фотографу на одной из высоток в курортном районе Dubai Marina. Полиция задержала 40 человек.
РИА Новости сообщают, что организатору съемок грозит до 1,5 лет заключения, девушкам – до полугода. Также их могут оштрафовать на сумму, эквивалентную примерно 1 млн рублей и 100 тысячам рублей соответственно.
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