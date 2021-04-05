В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали восемь россиянок

В Дубае за съемку в обнаженном виде, по предварительным данным, задержали восемь россиянок, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

Как сообщает ТАСС, генконсульство России в Дубае направило официальный запрос в полицию города.

Ранее в соцсетях был выложен ролик с обнаженными девушками, которые позировали фотографу на одной из высоток в курортном районе Dubai Marina. Полиция задержала 40 человек.

РИА Новости сообщают, что организатору съемок грозит до 1,5 лет заключения, девушкам – до полугода. Также их могут оштрафовать на сумму, эквивалентную примерно 1 млн рублей и 100 тысячам рублей соответственно.

