В Дубае планируют запустить воздушные такси к началу 2026 года

Услугу воздушного такси хотят запустить в Дубае к первому кварталу 2026 года. Об этом рассказал глава департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA) Халед Аль Авади в беседе с РИА Новости.

«Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией. Также мы начинаем фазу проектирования станции для "вертипортов" со Skyports, британской компанией», — заявил Аль Авади.

В Дубае планируют построить четыре вертикальных аэропорта для аэротакси, два запустят к началу 2026-го. Кроме того, для воздушного такси создадут службу мониторинга и безопасности.

По словам Аль Авади, услугу планируют сделать «как можно более доступной», она будет дешевле или примерно соответствовать стоимости аренды лимузинов.

«Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов», — подчеркнул представитель RTA.

Между тем в России разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для аэромобильности в городе «Пчелка». Прототип летающего автомобиля может использоваться как такси и каршеринг, пишет Ura.ru.

