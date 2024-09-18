В Дубае планируют запустить воздушные такси к началу 2026 года
Услугу воздушного такси хотят запустить в Дубае к первому кварталу 2026 года. Об этом рассказал глава департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA) Халед Аль Авади в беседе с РИА Новости.
«Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией самого транспортного средства с нашими партнерами Joby Aviation, американской компанией. Также мы начинаем фазу проектирования станции для "вертипортов" со Skyports, британской компанией», — заявил Аль Авади.
В Дубае планируют построить четыре вертикальных аэропорта для аэротакси, два запустят к началу 2026-го. Кроме того, для воздушного такси создадут службу мониторинга и безопасности.
По словам Аль Авади, услугу планируют сделать «как можно более доступной», она будет дешевле или примерно соответствовать стоимости аренды лимузинов.
«Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов», — подчеркнул представитель RTA.
Между тем в России разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для аэромобильности в городе «Пчелка». Прототип летающего автомобиля может использоваться как такси и каршеринг, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru