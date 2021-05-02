В Дубае автомобильный номер продан за $10 млн
В Объединенных Арабских Эмиратах 1 мая автомобильный номер, состоящий из двух букв и одной цифры, продан за 38 млн дирхамов (более $10 млн), сообщает ТАСС.
Таким образом, на благотворительном аукционе в Дубае был установлен новый мировой рекорд по стоимости автомобильного знака.
Имя покупателя, который приобрел номер AA9, пока не сообщается. Также на продажу были выставлены регистрационные знаки U31, T38 и E51. Аукцион принес организаторам 48,5 млн дирхамов ($13,2 млн). Выручка от проведения торгов пойдет на кампанию по раздаче еды малоимущим.
Тем временем, в конце прошлого года пленум Верховного суда РФ разъяснил, что поддельным следует считать автомобильный номер с любым искажением, которое допускает его неправильное прочтение, сообщает ТАСС.
В принятом Верховным судом постановлении, которое касается нескольких статей Уголовного кодекса РФ, говорится, что подделкой государственного регистрационного знака признается его «изготовление в нарушение установленного законом о техрегулировании порядка».
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