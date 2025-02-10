В Дании предложили купить у США Калифорнию
Общественники в Дании предложили купить у США Калифорнию за $1 трлн на фоне интереса американских властей к Гренландии. С соответствующей инициативой выступила группа Denmarkification.
Ранее президент США Дональд Трамп захотел сделать Гренландию частью своей страны, политик выдвигал идею приобрести остров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Давайте купим Калифорнию у Трампа... Калифорния могла бы стать нашей, и нам нужна ваша помощь, чтобы это произошло», - говорится в сообщении на сайте Denmarkification.
Инициативная группа отметила, что американский президент — «не самый большой поклонник» штата, годами враждовал с его лидерами и был бы готов отдать Калифорнию за правильную цену. Петиция на сайте собрала почти 200 тысяч подписей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru