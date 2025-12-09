В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек

Как минимум один человек погиб, более 250 пострадали из-за давки во время праздничных мероприятий в Дамаске. Об этом сообщил Минздрав Сирии, подчиняющийся переходному правительству страны.

Праздник был посвящен первой годовщине смены власти в республике.

По данным властей, из-за давки погиб от удушья 17-летний молодой человек. Пострадали 247 человек, которым спасатели оказали помощь на месте, а также 18 пациентов, которых доставили в больницы.

В декабре прошлого года в Сирии свергли режим экс-президента Башара Асада, новым главой государства стал Ахмед Хусейн аш-Шараа, напоминает РЕН ТВ.

