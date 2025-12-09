В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
Как минимум один человек погиб, более 250 пострадали из-за давки во время праздничных мероприятий в Дамаске. Об этом сообщил Минздрав Сирии, подчиняющийся переходному правительству страны.
Праздник был посвящен первой годовщине смены власти в республике.
По данным властей, из-за давки погиб от удушья 17-летний молодой человек. Пострадали 247 человек, которым спасатели оказали помощь на месте, а также 18 пациентов, которых доставили в больницы.
В декабре прошлого года в Сирии свергли режим экс-президента Башара Асада, новым главой государства стал Ахмед Хусейн аш-Шараа, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22
- Лукашенко: Белоруссия и Россия не собираются ни на кого нападать
- «Как у индейцев»: Юрист объяснил риски «примирения» по уголовным статьям
- Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России
- В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв
- Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады
- От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
- В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru