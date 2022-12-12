В Черногории полиция применила газ против протестующих у парламента
В Подгорице начались беспорядки перед зданием парламента, передает Радио и телевидение республики.
Протестующие выступают против закона о полномочиях президента.
Сообщается, что в результате митингов полиция применила против собравшихся слезоточивый газ.
Накануне депутаты утвердили поправки к закону о президенте. До этого премьер-министр страны Джуканович отказался подписывать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу.
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