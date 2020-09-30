В Чехии разрешили голосовать не выходя из машины
В Чехии разрешили участвовать в выборах не выходя из личного автомобиля. Для граждан, находящихся на карантине из-за COVID-19, будут организованы специальные избирательные участки, куда они смогут приехать на своих машинах и проголосовать прямо из салона, сообщает Associated Press.
Ранее в Чехии запрещали голосовать тем, кто находился на самоизоляции, однако затем был принят закон о допуске таких граждан к выборам, чтобы соблюсти их избирательные права.
Для региональных выборов, которые пройдут 2-3 октября, чешские военные организовали 156 временных избирательных участков по всей стране, на которые допускаются лица, помещённые на карантин из-за коронавируса. При этом, если у гражданина нет личного транспорта, то он сможет попросить сотрудников избиркома приехать к нему на дом с урной для голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru