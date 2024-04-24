В Буэнос-Айресе 800 тысяч человек вышли на протест против образовательной политики

Около 800 тысяч протестующих против политики властей Аргентины в сфере образования вышли на марш в Буэнос-Айресе. Об этом пишет Pagina12.

«Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек», — отмечается в материале.

По данным издания, по всей Аргентине митингуют более миллиона человек. В свою очередь, телеканал TN со ссылкой на Университет Буэнос-Айреса сообщил, что почти 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на протесты перед президентским дворцом.

Аргентинцы, недовольные политикой в сфере образования, выступают против уменьшения расходов на развитие университетов и требуют от властей оставить образование бесплатным.

Между тем Аргентина подала заявку на присоединение в качестве партнера к НАТО. В рамках этого статуса государства сотрудничают с альянсом в разных областях, в том числе в сферах безопасности, обороны, миротворчества, пишет Ura.ru.

