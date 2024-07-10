В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си»

Жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были обнаружены мертвыми в их доме в городе Буши, в британском графстве Хертфордшир, сообщила местная полиция.

Около 19:00 вечера во вторник на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, где были обнаружены три женщины с серьезными ранениями.