В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си»
Жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были обнаружены мертвыми в их доме в городе Буши, в британском графстве Хертфордшир, сообщила местная полиция.
Около 19:00 вечера во вторник на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, где были обнаружены три женщины с серьезными ранениями.
Жертвами оказались две дочери (25 и 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего Джона Ханта. Мужчина обнаружил их с тяжелыми ранениями, когда вернулся домой, отмечает газета «Известия».
На пресс-конференции в среду представитель полиции Джон Симпсон сообщил что подозреваемый Кайл Клиффорд объявлен в розыск, и призвал его лично обратиться в полицию. Он отметил, что в операции по задержанию Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые группы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Муром, Красное и Шебекино в Белгородской области
- В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си»
- Столтенберг отказался предоставить гарантии долгосрочной поддержки Украины
- Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького
- Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах
- Нидерланды усилят ПВО Украины вместе с США, Германией, Италией и Румынией
- В Германии разместят гиперзвуковое оружие США
- Запад передаст Украине эскадрильи истребителей F-16
- Фигурант дела экс-кадровика Минобороны отказался от признания вины
- Российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru