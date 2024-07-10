В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си»

Жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были обнаружены мертвыми в их доме в городе Буши, в британском графстве Хертфордшир, сообщила местная полиция.

Около 19:00 вечера во вторник на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, где были обнаружены три женщины с серьезными ранениями.

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Жертвами оказались две дочери (25 и 28 лет) и жена (61 год) известного спортивного ведущего Джона Ханта. Мужчина обнаружил их с тяжелыми ранениями, когда вернулся домой, отмечает газета «Известия».

На пресс-конференции в среду представитель полиции Джон Симпсон сообщил что подозреваемый Кайл Клиффорд объявлен в розыск, и призвал его лично обратиться в полицию. Он отметил, что в операции по задержанию Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые группы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алекс Макнотон
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