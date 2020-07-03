В Британии самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года
В Британии кот, считающийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает британская газета Mirror.
Как пишет издание, хозяйка кота получила его в подарок на свое 20-летие, с тех пор домашнее животное было частью семьи.
Хозяйка кота рассказала, что он в последнее время почти не ел и только пил воду. Однажды после возвращения домой с работы женщина не обнаружила кота дома. Она посчитала, что домашний любимец ушел, чтобы умереть, как это обычно делают кошки.
По данным газеты, в переводе на человеческие года, коту было 150 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- «Давят на невменяемость»: Психолог о «невиновности» Ефремова
- Пикетчики в поддержку журналистки Прокопьевой задержаны у здания ФСБ в Москве
- Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу
- Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина
- В ВОЗ назвали «спекуляцией» утверждения о новой волне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru