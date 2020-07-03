В Британии самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

В Британии кот, считающийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Как пишет издание, хозяйка кота получила его в подарок на свое 20-летие, с тех пор домашнее животное было частью семьи.

Хозяйка кота рассказала, что он в последнее время почти не ел и только пил воду. Однажды после возвращения домой с работы женщина не обнаружила кота дома. Она посчитала, что домашний любимец ушел, чтобы умереть, как это обычно делают кошки.

По данным газеты, в переводе на человеческие года, коту было 150 лет.





