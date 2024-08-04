В Британии после беспорядков задержали более 90 человек

В городах Великобритании в результате беспорядков задержали более 90 человек, сообщил телеканал Sky News.

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Полиция задержала 23 человека в Ливерпуле, 20 - в Кингстон-апон-Халле, 14 - в Бристоле. Также задержания прошли в Белфасте и Лидсе.

По данным СМИ, задержания продолжатся. Сотрудники полиции выявляют причастных к беспорядкам.

Протесты начались после убийства трех человек в Саутпорте. После этого начались массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БеспорядкиВеликобритания

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