В Британии после беспорядков задержали более 90 человек
4 августа 202415:22
В городах Великобритании в результате беспорядков задержали более 90 человек, сообщил телеканал Sky News.
Полиция задержала 23 человека в Ливерпуле, 20 - в Кингстон-апон-Халле, 14 - в Бристоле. Также задержания прошли в Белфасте и Лидсе.
По данным СМИ, задержания продолжатся. Сотрудники полиции выявляют причастных к беспорядкам.
Протесты начались после убийства трех человек в Саутпорте. После этого начались массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru