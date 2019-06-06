В Британии не поверили призыву Путина перезапустить отношения

Призыв российского президента Владимира Путина к Лондону о том, чтобы перевернуть страницу в отношениях двух стран, не стоит принимать всерьёз, считает британская газета The Telegraph.

Ранее Путин на встрече с руководителями информагентств заявил, что «надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями». Президент РФ добавил, что «глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, в безопасности важнее, чем игры специальных служб». Британские СМИ не согласились с российским лидером.

«“Игры спецслужб?” Россия обвиняется в использовании смертельного токсина в Солсбери в прошлом году в попытке убить двух человек, подвергая риску бесчисленное количество британских граждан. Вместо того, чтобы проявить взрослый подход к этому эпизоду, россияне пытались прикрыть его нелепой историей о том, что её агенты - туристы со страстью к соборам», — цитирует спецкор НСН публикацию The Telegraph.

По мнению издания, если бы Россия хотела перезагрузки внешней политики, ей нужно было бы «прекратить вмешиваться в дела Украины, прекратить поддерживать [сирийского президента] Башара Асада, прекратить вмешиваться в зарубежные выборы».

«Россия даже не может позволить себе эту попытку повернуть время назад к советской эпохе. Экономика нездоровая, правительство повысило пенсионный возраст и увеличило налоги и коммунальные платежи. Опросы показывают, что поддержка Путина падает, а недовольство растет, и это неудивительно. Отчуждение от Запада имеет свою цену. Теперь Кремлю необходимо перезапустить отношения не только за границей, но и дома», — передаёт спецкор НСН выдержки из статьи The Telegraph.

