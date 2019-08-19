В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Исследовательская группа Forensic Architecture, базирующаяся в Лондоне, собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Прежде всего, это многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. Свидетельствами также являются и многочисленные снимки танка Т-72Б3 — модели, которая, отмечают исследователи, на тот момент использовалась только российскими вооруженными силами.