В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Исследовательская группа Forensic Architecture, базирующаяся в Лондоне, собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Прежде всего, это многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины. Свидетельствами также являются и многочисленные снимки танка Т-72Б3 — модели, которая, отмечают исследователи, на тот момент использовалась только российскими вооруженными силами.
Как отмечает Газета.ру, доказательства причастности Москвы к конфликту в Донбассе необходимы для подачи исков. Forensic Architecture проводила исследование по заказу Европейского центра защиты прав человека. Этот центр, как сообщается на его сайте, помогает жертвам нарушений прав человека добиться справедливости.
Напомним, в августе 2014 года в результате боев в так называемом Иловайском котле, по разным данным, погибли от 350 до 900 украинских силовиков бойцов Вооруженных сил Украины.
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