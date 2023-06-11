В Британии допустили рост цен на продукты из-за разрушения Каховской ГЭС
Авария на Каховской гидроэлектростанции может негативно сказаться на продуктовых ценах в Великобритании. Такое мнение высказал обозреватель газеты Telegraph, экономист Джеймс Уолтон.
Эксперт полагает, что из-за разрушения Каховской ГЭС и затопления части территорий глобальные игроки будут искать альтернативные источники поставок продукции. Это может привести к росту цен, предупредил Уолтон.
Британцы почувствуют последствия разрушения ГЭС в виде продуктовой инфляции, написал обозреватель.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», авария привела к снижению солености Черного моря.
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