В Британии допустили рост цен на продукты из-за разрушения Каховской ГЭС

Авария на Каховской гидроэлектростанции может негативно сказаться на продуктовых ценах в Великобритании. Такое мнение высказал обозреватель газеты Telegraph, экономист Джеймс Уолтон.

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Эксперт полагает, что из-за разрушения Каховской ГЭС и затопления части территорий глобальные игроки будут искать альтернативные источники поставок продукции. Это может привести к росту цен, предупредил Уолтон.

Британцы почувствуют последствия разрушения ГЭС в виде продуктовой инфляции, написал обозреватель.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», авария привела к снижению солености Черного моря.

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ФОТО: РИА Новости
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