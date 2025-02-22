В бразильском городе Буритикупу ввели режим ЧС из-за оползней

В бразильском городе Буритикупу объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за оползней, пишет Reuters.

Уточняется, что город, расположенный на северо-восточной оконечности бразильской Амазонии, сваливается в провалы в грунте из-за оползня. Свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города.

При этом размывание почвы происходит в городе последние 30 лет. Ситуацию осложняет вырубка лесов и плохо организованной городской застройки.

Ранее сообщалось, что из-за схода двух оползней на юге Эфиопии погибли 157 человек, передает «Радиоточка НСН».

